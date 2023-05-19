Ритейлер одежды Farfetch в I квартале увеличил выручку на 8%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Британо-португальский ритейлер люксовой одежды Farfetch в первом квартале текущего года увеличил выручку на 8% в годовом выражении, но завершил период с убытком.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила $556,4 млн по сравнению с $514,8 млн за аналогичный период годом ранее.

Убыток компании после уплаты налогов составил $174 млн, или $0,43 в расчете на акцию, против прибыли в размере $729 млн, или $1,93 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток на акцию составил $0,16 против убытка на уровне $0,24 в первые три месяца 2022 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток без учета разовых факторов в размере $0,4 на акцию при выручке в $513 млн.

Общий объем оборота товаров (GMV) компании вырос на 0,1% в годовом выражении и составил $931,7 млн. GMV цифровой платформы повысился на 1%, до $799,7 млн.

Farfetch сохранила годовой прогноз GMV на уровне $4,9 млрд. Эксперты ожидают около $4,8 млрд.

Farfetch является лидирующей глобальной технологической платформой в сегменте люксовой одежды. Компания была основана в 2007 году португальским предпринимателем Жозе Невешем. Маркетплейс Farfetch сотрудничает более чем с 1,4 тыс. мировых брендов, бутиков и универмагов, его клиентская база охватывает свыше 190 стран и территорий.

Акции Farfetch на дополнительных торгах в Нью-Йорке в четверг подскочили в цене на 18%. За последние 12 месяцев капитализация компании уменьшилась почти на 45%, до $1,61 млрд.