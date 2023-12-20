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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Ритейлер Farfetch будет ликвидирован

Компании не хватит средств для продолжения работы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги акциями британо-португальского ритейлера люксовой одежды Farfetch, а надзорная организация площадки NYSE Regulation постановила начать процедуру их делистинга, говорится в пресс-релизе Farfetch.

Решение о делистинге принято с учетом заключения компанией соглашений о привлечении бридж-финансирования и поддержке процесса ликвидации всех ее активов, о котором она сообщила на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Farfetch ожидает, что акционеры не смогут получить никакого возмещения после продажи активов.

Южнокорейский интернет-ритейлер Coupang в понедельник заявил, что покупает у Farfetch бизнес и активы дочерней Farfetch Holdings. Сумма сделки не раскрывается, однако, как пишет MarketWatch, ее оказалось недостаточно для продолжения деятельности Farfetch.

NYSE SEC Coupang США Farfetch
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