Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Миллиардер Карл Айкан признал ошибочной игру на понижение с потерей около $9 млрд

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Миллиардер Карл Айкан признал ошибочной игру на понижение, в результате которой его фонд Icahn Enterprises потерял около $9 млрд примерно за шесть лет.

"Я всегда говорил, что переиграть рынок в кратко- или среднесрочной перспективе крайне сложно, - заявил инвестор в интервью Financial Times. - Возможно, в последние годы я зря не следовал собственному совету".

ЭкономикаИнвестфонд миллиардера Карла Айкана завершил I квартал с убыткомЧитать подробнее

После финансового кризиса 2008 года Icahn Enterprises начал активно играть на понижение рынка, ожидая его обвал. Фонд действовал по сложной стратегии, предполагавшей короткие продажи рыночных индексов, бумаг отдельных компаний, коммерческих ипотечных кредитов и других долговых инструментов.

Согласно публичной отчетности фонда, стоимость бумаг, по которым были открыты короткие позиции, временами превышала $15 млрд. По подсчетам FT, в 2017 году Айкан потерял около $1,8 млрд на хеджировании от обвала, а с 2018 года по первый квартал текущего - еще $7 млрд.

В 2020 и 2021 годах Icahn Enterprises отчитался о совокупных убытках в размере $4,3 млрд по коротким позициям.

"Я, конечно, полагал, что рынок ждут большие неприятности, - сказал Айкан. - [Однако] ФРС (Федеральная резервная система США - ИФ) влила в рынок триллионы долларов для борьбы с коронавирусом, и старая поговорка "не борись с ФРС" оправдалась".

Стоимость паев Icahn Enterprises на дополнительных торгах в четверг снизилась на 6,1%. С начала года она уменьшилась на 35,4%.

Icahn Enterprises Карл Айкан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"

Минсельхоз планирует с октября вводить "некритичные запреты" на импорт семян

Минсельхоз планирует с октября вводить "некритичные запреты" на импорт семян

Цена газа в Европе упала до полугодового минимума

Цены на нефть перешли к росту после падения накануне

Рынок акций РФ в четверг снизился во главе с "Сургутнефтегазом"

Рынок акций РФ в четверг снизился во главе с "Сургутнефтегазом"

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

"ЮТэйр" допустила остановку до 30% своих вертолетов из-за нехватки комплектующих

Минфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеров

Минфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });