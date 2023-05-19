Миллиардер Карл Айкан признал ошибочной игру на понижение с потерей около $9 млрд

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Миллиардер Карл Айкан признал ошибочной игру на понижение, в результате которой его фонд Icahn Enterprises потерял около $9 млрд примерно за шесть лет.

"Я всегда говорил, что переиграть рынок в кратко- или среднесрочной перспективе крайне сложно, - заявил инвестор в интервью Financial Times. - Возможно, в последние годы я зря не следовал собственному совету".

После финансового кризиса 2008 года Icahn Enterprises начал активно играть на понижение рынка, ожидая его обвал. Фонд действовал по сложной стратегии, предполагавшей короткие продажи рыночных индексов, бумаг отдельных компаний, коммерческих ипотечных кредитов и других долговых инструментов.

Согласно публичной отчетности фонда, стоимость бумаг, по которым были открыты короткие позиции, временами превышала $15 млрд. По подсчетам FT, в 2017 году Айкан потерял около $1,8 млрд на хеджировании от обвала, а с 2018 года по первый квартал текущего - еще $7 млрд.

В 2020 и 2021 годах Icahn Enterprises отчитался о совокупных убытках в размере $4,3 млрд по коротким позициям.

"Я, конечно, полагал, что рынок ждут большие неприятности, - сказал Айкан. - [Однако] ФРС (Федеральная резервная система США - ИФ) влила в рынок триллионы долларов для борьбы с коронавирусом, и старая поговорка "не борись с ФРС" оправдалась".

Стоимость паев Icahn Enterprises на дополнительных торгах в четверг снизилась на 6,1%. С начала года она уменьшилась на 35,4%.