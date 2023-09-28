Xerox выкупит свои акции у Карла Айкана за $542 млн

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings, один из мировых лидеров в области технологий печати, выкупит у Карла Айкана, своего крупнейшего инвестора, все его акции на общую сумму $542 млн.

Как говорится в сообщении компании, цена выкупа составит $15,84 за бумагу, что предусматривает небольшую премию (1,6%) к цене на закрытие торгов в среду. Выкуп будет оплачен за счет нового долга, сделка будет закрыта 29 сентября.

Карлу Айкану принадлежит около 34,2 млн акций Xerox, или 21,8% акционерного капитала компании, по данным FactSet.

В рамках сделки Джесси Линн и Стивен Миллер, сотрудники инвестиционной компании Айкана, покинут совет директоров Xerox.

Акции Xerox дешевеют на 1,2% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 7,9%, до $2,5 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 14,9%.