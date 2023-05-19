"Циан" нарастил квартальную выручку на 39% до 2,4 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года риэлторский сервис нарастил выручку на 39% - до 2,4 млрд рублей. После публикации отчетности компании расписки Cian подорожали на "Московской бирже" к 14:24 на 4,1%. до 529 рублей , объем торгов превысил 75,7 млн рублей.

Увеличение выручки в "Циане" связывают с ростом доходов от основного бизнеса (включает выручку от размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламы) - показатель поднялся на 42%, до 2,3 млрд рублей. Еще 86 млн рублей выручки принес ипотечный маркетплейс - показатель вырос на 25% год к году.

Скорректированная EBITDA "Циана" составила 353 млн рублей, увеличившись год к году в 6,3 раза. Рентабельность по скорр. EBITDA выросла на 11,5 п. п. - до 14,7%.

Рост скорр. EBITDA обусловлен тем, что увеличение выручки опережало нарастание операционных расходов (стали больше на 19%, поднявшись до 2,3 млрд рублей в связи с ростом расходов на маркетинг (+22%) и персонал (+20%)).

В отчетном квартале компания получила чистую прибыль в 211 млн рублей против 44 млн рублей годом ранее.

С учетом текущей неопределенности и неустойчивости рынка компания решила на проводить конференц-звонок за I квартал 2023 года.