"Циан" во II квартале нарастил выручку на 40%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Cian Plc, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан", во II квартале 2023 года нарастила выручку на 40% - до 2,66 млрд рублей, говорится в ее финотчете.

Драйвером выручки стал рост доходов от основного бизнеса "Циан", которые в отчетном квартале выросли на 42% - до 2,5 млрд рублей, за счет высоких показателей по всем ключевым направлениям: выручка от размещения объявлений, лидогенерация и медийная реклама.

Доходы "Циан" от ипотечного маркетплейса выросли в 3,7 раза - до 115 млн рублей.

"Высокий рост объясняется прежде всего аномально низкими объемами выручки в аналогичном периоде прошлого года, когда спрос на ипотечные кредиты подвергся значительному давлению в результате повышения ключевой ставки в конце февраля 2022 года", - говорится в сообщении "Циан".

Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде увеличилась на 23% - до 590 млн рублей - вслед за выручкой.

Рентабельность скорректированной EBITDA составила 22,2%, снизившись год к году на 3 п.п. Причиной снижения маржи скорр. EBITDA стали меры по сокращению расходов на маркетинг во II квартале прошлого года.

Прибыль "Циан" в отчетном квартале составила 404 млн рублей против убытка в 433 млн рублей годом ранее.

Компания увеличила операционные расходы во II квартале 2023 года на 41% - до 2,36 млрд рублей. Рост показателя обусловлен возвратом к нормальному уровню расходов на маркетинг после их сокращения в аналогичном квартале 2022 года в связи с высоким уровнем неопределенности.

Так, маркетинговые расходы увеличились до 908 млн рублей с 392 млн рублей годом ранее. Расходы на персонал выросли до 1,1 млрд рублей с 906 млн рублей во II квартале 2022 года.