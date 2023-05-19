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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Турецкая Gagawa планирует в 2023 году открыть в России еще десять ресторанов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В 2023 году турецкая сеть Gagawa планирует открыть еще десять ресторанов в России, сообщил на выставке MALLPIC руководитель по развитию и франчайзингу компании Денис Хохлунов.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. В прошлом году мы открыли в России три ресторана. В этом году мы планируем запустить еще десять ресторанов на фуд-кортах торговых центров. В приоритете у нас Москва, но мы рассматриваем и другие города страны", - сказал Хохлунов.

По его словам, на ближайшие годы в планах компании открытие порядка десяти ресторанов ежегодно.

Сейчас в России работает 26 ресторанов Gagawa - в Москве, Воронеже, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде.

Gagawa Денис Хохлунов Турция
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