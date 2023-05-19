В России до конца 2027 года откроют больше ста магазинов турецкой одежды Koton

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - До конца 2027 года в России планируется открыть свыше сотни магазинов турецкого бренда одежды Koton, сообщил на международной выставке MALLPIC директор по развитию бизнеса сети Алмаз Ширеев.

"У нас амбициозные планы. Мы планируем расширить сеть магазинов в России до 150 штук к концу 2027 года", - сказал он и отметил, что сейчас в разных городах России действует 49 магазинов.

"Мы видим нишу на рынке и стараемся ее занять. При этом у нас нет предпочтений по площади магазинов, все очень индивидуально и зависит от потребностей конкретного города", - уточнил Ширеев.

Как сообщала ранее компания Nikoliers, в 2022 году о выходе на российский рынок заявили около 45 новых иностранных брендов, девять из них открыли первые магазины в России. Большинство новых брендов - 74% - были из Турции.