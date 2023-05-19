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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 мая снизится на 1,8%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 мая составит 4 тыс. 644,4 рубля против 4 тыс. 727,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы падения пошлины замедлились до 1,8% с 10,4%. Ставка снижается седьмую неделю подряд.

Пошлина на ячмень уменьшится до 1 тыс. 559,1 рубля с 2 тыс. 117,8 рубля, на кукурузу вырастет до 2 тыс. 565,8 рубля с 2 тыс. 364,3 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $275,3 за тонну на пшеницу ($277,9 неделей ранее), $204,9 – на ячмень ($215,9), $223,2 – на кукурузу ($220,4).

Новые пошлины будут действовать по 31 мая включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз
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