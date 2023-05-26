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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 31 мая снизится на 2,6%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 31 мая составит 4 тыс. 525,4 рубля против 4 тыс. 644,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы падения пошлины ускорились до 2,6% с 1,8%. Ставка снижается восьмую неделю подряд.

Пошлина на ячмень уменьшится до 1 тыс. 224,7 рубля с 1 тыс. 559,1 рубля, на кукурузу - вырастет до 2 тыс. 753,6 рубля с 2 тыс. 565,8 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $268,3 за тонну на пшеницу ($275,3 неделей ранее), $195,3 - на ячмень ($204,9), $222,6 - на кукурузу ($223,2).

Новые пошлины будут действовать по 6 июня включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Как сообщалось, с 1 июня Минсельхоз планирует повысить базовую цену до 17 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
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