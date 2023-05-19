Berkshire Hathaway купила еще около 3,5 млн акций Occidental Petroleum
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает увеличивать долю в Occidental Petroleum, которая добывает нефть и газ на сланцевых месторождениях.
Berkshire со вторник по четверг купила около 3,5 млн бумаг компании по цене $58 за каждую. В результате доля инвестфирмы в Occidental достигла 24,4% (217,3 млн акций), сообщает издание Barron's со ссылкой на отчет Berkshire.
Баффет стабильно наращивает пакет акций нефтегазовой компании с весны 2022 года.