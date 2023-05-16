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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Berkshire увеличила долю в Occidental Petroleum до 24%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает наращивать долю в Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях.

Berkshire с прошлого четверга купила около 2,2 млн бумаг компании по цене в диапазоне $56-58 за каждую. В результате доля инвестфирмы в Occidental достигла 24% (213,9 млн акций), сообщает издание Barron's.

Баффет стабильно наращивает пакет акций нефтегазовой компании с весны прошлого года.

Котировки акций Occidental по итогам торгов в понедельник выросли на 0,7% – до $58,52. За последние три месяца капитализация компании уменьшилась на 11,8% (до $51,8 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 практически не изменился.

Berkshire Hathaway Occidental Petroleum Уоррен Баффет
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