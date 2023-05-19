В Думу внесены поправки о сохранении льгот на электроэнергию компаниям в ДФО и Арктике

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 362749-8, принятие которого позволит ряду дальневосточным проектам и предприятиям, добывающим драгметаллы в Арктике, сохранить пониженные в сравнении со среднероссийским уровнем тарифы на электроэнергию.

Механизм снижения энерготарифов в регионах Дальнего Востока до общероссийского уровня благодаря надбавке к цене на мощность для оптовых потребителей ценовых зон (первая - европейская часть России и Урал, вторая - Сибирь) действует с 2017 года. Субсидии направляются в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределяют их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Механизм не затрагивает население, нагрузку оплачивают только промышленники.

Изначально предполагалось, что механизм надбавки будет действовать в текущем виде до 2020 года, однако его продлили до 2028 года, изменив параметры механизма по категориям потребителей. Так, с 2022 года для отдельных групп потребителей ДФО должно было начаться поэтапное доведение цен (тарифов) на электроэнергию до экономически обоснованных: за 5 лет - для бюджетных организаций и предприятий ЖКХ, за 3 года - для предприятий ТЭК и крупных промышленных потребителей в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней.

Теперь же, согласно правительственному законопроекту, ряд проектов на Дальнем Востоке сможет сохранить себе пониженные тарифы. В тексте документа говорится, что речь идет о проектах, включенных в утвержденный правительством перечень инвестпроектов на Дальнем Востоке до 29 декабря 2020 года.

Кроме того, речь идет о низких тарифах также и для добывающих драгметаллы проектах в Арктике, техприсоединение которых к сетям "осуществлено на низком уровне напряжения". "В целях повышения эффективности инвестиционной и предпринимательской деятельности законопроект предусматривает применение механизма снижения тарифов до 2028 года для потребителей, относящихся к сфере добычи драгоценных металлов и камней и реализующих инвестиционные проекты в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо пониженных тарифов для этих регионов документ предусматривает возможность применения двусторонних договоров на территориях, не входящих в ценовые или неценовые зоны, без установления для таких договоров "вилки" предельных цен, что "даст сторонам необходимую гибкость в определении условий договоров", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также проект направлен на содействие "формированию стабильных договорных отношений", в частности, в рамках договоров по принципу "бери или плати" (take-or-pay) в рознице. Договор take-or-pay, в частности, предполагается по проекту Баимского ГОКа (KAZ Minerals), энергоснабжением которого займется госкорпорация "Росатом" при помощи плавучих энергоблоков. Как уточнили в своем комментарии в Минэнерго, этот принцип поможет развитию не только Баимской рудной зоны, но и "месторождений на территории Республики Саха (Якутия) с созданием объектов внешней инфраструктуры".