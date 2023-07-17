Минэнерго планирует с 2024 года перевести ТЭС в неценовых зонах на рыночные цены

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго планирует, что поставка электроэнергии и мощности расположенных в неценовых зонах тепловых электростанций с 2024 года будет полностью осуществляться по рыночным ценам, говорится в презентации ведомства, показанной на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

Для ГЭС будет установлено поэтапное увеличение объемов поставки - 15% в 2024 году, 50% - в 2025 году, 75% - в 2026 году, 100% - с 2027 года, отмечается в презентации.

На время переходного периода, до объединения энергосистем Сибири и Дальнего Востока, оплата электроэнергии и мощности будет осуществляться только потребителями, расположенными в указанных территориях. То есть, за энергию, произведенную на территории Дальнего Востока будут платить только потребители этого региона. Исключение составят объекты модернизации ТЭС, которые будут оплачиваться всеми потребителями ценовых и присоединяемых к ним неценовых зон.

Ранее в июле Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о поэтапном включении территорий Дальнего Востока, Коми и Архангельской области в ценовые зоны энергорынка. Соответственно, Дальний Восток будет отнесен ко II ценовой зоне (Сибирь), Коми и Архангельская область - к I ценовой зоне (европейская часть России и Урал).

Сейчас энергосистема России разделена на две ценовые зоны и ряд неценовых зон и изолированных территорий, что создает определенные проблемы с обновлением мощностей за пределами ценовых зон. В частности, на них не распространяются механизмы ДПМ (договоров предоставления мощности).