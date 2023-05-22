Депутаты обновили законопроект о цифровом рубле. Обзор

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил обновленную версию законопроекта о введении в РФ цифрового рубля: депутаты предлагают уточнить полномочия и обязанности ЦБ, ввести существенные послабления для нерезидентов при работе с цифровыми рублями, ограничить рекламное использование словосочетания "платформа цифрового рубля".

Поправки ко второму чтению законопроекта (N270838-8) были подготовлены комитетом и направлены в профильные министерства, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с обновленным текстом документа. По его словам, существенные замечания, в частности, правового управления Госдумы, вызвала норма о том, что c цифровых счетов можно будет списывать средства должников без ограничений, связанных с сохранением доходов в размере прожиточного минимума.

Полномочия ЦБ

Регулятор не сможет участвовать в капиталах организаций для обеспечения работы платформы цифрового рубля, но останется, как и планировалось, оператором платформы, следует из обновленного текста законопроекта.

В рамках принятого в марте в первом чтении законопроекта за ЦБ закреплялся статус оператора платформы цифрового рубля, прописывались также функции по организации и обеспечению ее бесперебойного функционирования. Кроме того, в закон о ЦБ вносилось уточнение о том, что Банк России "для организации и обеспечения функционирования платформы цифрового рубля вправе создавать и (или) участвовать в капиталах организаций". Сейчас в законе о ЦБ (статья 8) есть закрытый перечень случаев, когда ЦБ может участвовать в капитале организаций. Ко второму чтению норма о возможности участия ЦБ в капитале организаций в рамках проекта по цифровому рублю была убрана.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ, платформа цифрового рубля уже создана, и она не является отдельным юридическим лицом. Это система Банка России. "Платформа создавалась силами Банка России, с использованием внутренних технологических и технических наработок", - пояснили в пресс-службе.

За исключением участия в капитале организаций полномочия регулятора в вопросе работы платформы не изменились, зато добавились обязанности. В частности, Национальный финансовый совет будет обязан рассматривать отчет Банка России в сфере работы "антиотмывочного" законодательства при организации платформы цифрового рубля. Эта норма уже вызвала замечание правового управления Госдумы. "Между тем законопроектом не предусматриваются изменения в данный федеральный закон, регламентирующие подготовку и утверждение указанного отчета", - говорится в отзыве управления.

В подготовленном законопроекте уточняется, что регулятору будет необходимо обеспечить реализацию мер по зашифровке содержащихся на платформе цифрового рубля сведений о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности, о лицах, в отношении которых реализуются меры государственной защиты, об объектах, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством РФ.

Иностранцы и цифровой рубль

В версии первого чтения законопроект предполагал, что нерезиденты смогут получить доступ к платформе цифрового рубля через уполномоченные банки. Кроме того, уточнялось, что нерезиденты имеют право распоряжаться цифровыми рублями в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с ее правилами.

В доработанном законопроекте говорится, что доступ к платформе нерезиденты смогут получить как через иностранные банки, так и напрямую через ЦБ. "Цифровые счета открываются нерезидентам оператором платформы цифрового рубля (ЦБ - ИФ) в соответствии с законодательством РФ. Доступ к платформе цифрового рубля нерезидентам предоставляют участники платформы цифрового рубля, являющиеся уполномоченными банками, или иностранные банки, являющиеся участниками платформы цифрового рубля, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, оператор платформы цифрового рубля", - говорится в поправках.

Кроме того, в закон о валютном регулировании вводится уточнение: нерезиденты имеют право без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями.

Имущество должников

Согласно поправкам ко второму чтению, в закон об исполнительном производстве вводится норма о том, что взыскание на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете должника, обращается при отсутствии или недостаточности у должника средств на банковских счетах. При этом в отношении цифровых рублей не применяются положения о праве должника на сохранение ему доходов в размере прожиточного минимума.

На это уже обратило внимание правовое управление Госдумы. В своем заключении управление указывает, что проектируемые нормы не согласуются с принципом исполнительного производства о неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, а также ставят в неравное положение должников, у которых денежные средства находятся на банковском счете, и должников, имеющих цифровой счет.

Запрет на рекламу

В доработанной версии законопроекта говорится, что использование словосочетания "платформа цифрового рубля", производных от него слов и сочетаний в рекламе лицами, которые не являются оператором платформы или его участниками, не допускается.

Основные нормы закона должны были вступить в силу с 1 апреля 2023 г., с этой же даты ЦБ планировал запустить с участием ряда клиентов 13 банков пилот по открытию и закрытию цифрового кошелька, его пополнению, переводам, но из-за неготовности нормативной базы срок начала действия эксперимента был перенесен. Пилот с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база, говорилось в сообщении ЦБ.

Срок рассмотрения законопроекта в электронной базе Госдумы пока не обозначен. Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков обещал, что он будет рассмотрен до конца июля.