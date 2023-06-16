ЦБ надеется на проведение первых реальных операций с цифровым рублем в июле-августе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Банк России надеется на проведение первых реальных операций с цифровым рублем в июле-августе текущего года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Я ожидаю, что мы тогда сможем уже в июле-августе начать первые реальные операции (с цифровым рублем - ИФ)", - сказала Скоробогатова, комментируя возможность принятия пакета законопроектов по цифровому рублю в ближайшее время.

Цифровой рубль

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков.

В середине марта 2023 года Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении в РФ цифрового рубля Центрального банка и создании платформы цифрового рубля.