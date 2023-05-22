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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Банк PacWest продает два портфеля кредитов примерно на $3 млрд

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Акции американского банка PacWest Bancorp. дорожают на предварительных торгах в понедельник на новости о продаже активов, пишет MarketWatch.

Банк сообщил о продаже портфеля из 74 кредитов, выданных строительным компаниям, на сумму порядка $2,6 млрд фирме Kennedy-Wilson Holdings. Та же компания купит еще один портфель из шести кредитов на $363 млн.

Ожидается, что сделка пройдет в несколько траншей в течение второго и в начале третьего квартала.

Акции PacWest, подешевевшие на 75% с начала года на фоне опасений банковского кризиса в США, дорожают на 3,8% на премаркете в понедельник.

США PacWest Kennedy-Wilson Holdings
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