PacWest и Banc of California объявили о слиянии путем обмена акциями

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американские региональные банки PacWest Bancorp и Banc of California Inc. объявили о слиянии путем обмена акциями. Как говорится в совместном пресс-релизе банков, сделку одобрили советы директоров обеих кредитных организаций.

По условиям сделки, акционеры PacWest получат за каждую бумагу банка по 0,6569 акции Banc of California. Исходя из котировок на закрытие рынка во вторник, PacWest оценен в рамках сделки в $9,6 на акцию, что на 25% выше их рыночной цены. Совокупная капитализация двух банков составляет около $2 млрд, отмечает Market Watch.

Фонды, аффилированные с Warburg Pincus и Centerbridge Partners, инвестируют $400 млн в новую финкомпанию, отмечается в пресс-релизе.

После закрытия сделки акционерам PacWest и Banc of California будет принадлежать соответственно 47% и 34% объединенного банка, инвесторам - 19%.

Новая финансовая компания планирует выплатить примерно $13 млрд долга, для чего использует средства от продажи некоторых активов, а также имеющиеся в распоряжении ресурсы. После закрытия всех сделок сумма ее активов составит порядка $36,1 млрд, портфель кредитов - $25,3 млрд, депозитов - $30,5 млрд.

Объединенный банк возьмет имя Banc of California, и его 70 отделений в Калифорнии будут работать под этим брендом. Президент и главный исполнительный директор Banc of California займет те же посты в новой компании.

Акции PacWest взлетели в цене на 31% в ходе дополнительных торгов во вторник.

PacWest столкнулся с серьезными трудностями после краха Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank ранее в этом году. В мае финкомпания сообщала, что ведет переговоры с партнерами и потенциальными инвесторами, рассматривая различные варианты для своего бизнеса.