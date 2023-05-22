"АвтоВАЗ" продал недостроенный завод кузовов для Chevrolet Niva структуре выходцев из ЭФКО

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Компания выходцев из группы "ЭФКО" приобрела у "АвтоВАЗа" недостроенный завод "Джей Ви Системз" в ОЭЗ "Тольятти" по выпуску кузовов для Chevrolet Niva нового поколения, проект производства которой был свернут с уходом из РФ американского General Motors.

По данным ЕГРЮЛ, в конце апреля контроль над 100% долей ООО "Джей Ви Системз" получило ООО "Тольятти Инвест" с уставным капиталом в 10 тыс. руб., зарегистрированное в Тольятти 24 марта.

Совладельцами компании-покупателя являются Илья Пронин (90%) и Ольга Гудкова (10%). Пронин возглавляет учрежденный группой "ЭФКО" научно-образовательный центр "Бирюч", расположенный в Белгородской области, а также являлся единоличным владельцем ЗАО "ИЦ "Бирюч", которое с конца марта ликвидируется. Гудкова до 2019 года была совладельцем 40% долей ООО "Евдаково" - масложирового комбината "ЭФКО" в Воронежской области.

Недостроенный завод по сварке автомобильных кузовов для обновленной Chevrolet Niva ранее принадлежал совместному предприятию GM-АвтоВАЗ (ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ"), которое выпускало внедорожник этой модели с 2002 года. "АвтоВАЗ" в конце 2019 года выкупил у GM 50% акций СП, консолидировав его и переименовав в АО "Лада Запад Тольятти", которое позже было реорганизовано через присоединение к АО "АвтоВАЗ". Производство бывшей Niva Chevrolet (ныне - Lada Niva Travel) к осени 2021 года было перенесено с мощностей бывшего СП на основную площадку "АвтоВАЗа", который параллельно стал собственником недостроенного предприятия.

Строительство завода "Джей Ви Системз" общей площадью 200 тыс. кв. м и мощностью 120 тыс. кузовов в год в ОЭЗ "Тольятти" началось в 2013 году. Сумма инвестиций в проект оценивалась в $209 млн. В 2015 году строительство приостановилось на фоне введения в отношении РФ санкций и сворачивания концерном GM производства автомобилей в стране. Весной 2015 года заказчик в лице "Джей Ви Системз" уведомил генподрядчика "Автозаводстрой" (ныне - "Промышленное строительство") о расторжении договора. Подрядчик, со своей стороны, тогда заявлял, что недополучил 2 млрд рублей оплаты выполненных работ.

Согласно отчетности "Джей Ви Системз" за 2022 год, работы по проекту в 2016-2017 годах не проводились, и к 2018 году вероятность реализации проекта обновленной Chevrolet Niva уже оценивалась как низкая. До 2020 года ООО "Джей Ви Системз" платило за выполненные работы и поставленное производственное оборудование. К 2022 году у компании уже не было договорных обязательств по договорам закупок основных средств. В своей отчетности бывшая "дочка" российско-американского СП указывала, что руководство рассматривает возможность продажи ее востребованных активов.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" сделку по продаже завода "Джей Ви Системз" не комментируют. Комментарий группы "ЭФКО" "Интерфаксу" получить не удалось.

В конце апреля сообщалось, что структура "ЭФКО" – ООО "Транспорт будущего" – приобрела в ОЭЗ "Тольятти" площадку размером более 40 кв. км, где намерена построить завод по производству беспилотных авиационных систем (БАС). Предполагается, что за три года в самарское производство будет инвестировано более 6 млрд руб., будут созданы минимум 500 рабочих мест. Завод будет выпускать семь модификаций беспилотников и компоненты для них. К 2024 году инвестор хочет производить более 3 тыс. беспилотников в год – как тяжелые грузовые аппараты, так и малые, массой менее 30 кг.

Власти Самарской области сообщали, что экспериментальный правовой режим для испытания беспилотников в регионе начнет действовать уже в мае. Компания "Транспорт будущего" и научно-образовательный центр "Бирюч" входят в число участников проекта наряду с "Ранавиа", НИЦ "Аэроскрипт" и другими компаниями. Как отмечается в сообщении регионального правительства, беспилотники планируется применять для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по защите сельскохозяйственных культур и охране лесов от пожаров.