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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Структура "ЭФКО" построит в ОЭЗ "Тольятти" производство беспилотников

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Транспорт будущего" (входит в ГК "ЭФКО") построит в ОЭЗ "Тольятти" в Самарской области завод по производству беспилотных летательных аппаратов, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Компания "Транспорт будущего" завершила сделку по приобретению активов в ОЭЗ "Тольятти" и приступает к строительству завода по производству беспилотных авиационных систем (БАС)", - говорится в официальной информации.

Компания инвестирует в самарское производство более 6 млрд рублей в ближайшие 3 года. Отмечается, что при реализации проекта будет создано как минимум 500 рабочих мест.

Компания намерена производить семь модификаций беспилотников, а также их компоненты: винты, двигатели, детали корпуса и другие части. Уже в 2024 году планируется выпускать более 3 тыс. беспилотников в год, в том числе тяжелые грузовые аппараты и малые (массой менее 30 кг).

Для реализации проекта приобретена площадка размером более 40 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что компания подала заявку в Минэкономразвития РФ на создание экспериментального правового режима (ЭПР) в Самарской области для проведения летных испытаний БАСов.

ООО "Транспорт будущего" зарегистрировано в 2021 году в Белгородской области, входит в ГК "ЭФКО". Компания занимается разработкой беспилотных авиационных систем, базируется на территории инновационного центра "Бирюч".

ГК "ЭФКО" – один из ведущих производителей масложировой и молочной продукции в РФ, занимается производством пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности. Является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

ЭФКО ОЭЗ "Тольятти"
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