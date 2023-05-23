Индексы США завершили торги без единой динамики

Nasdaq достиг максимума за 9 месяцев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями.

Dow Jones и S&P 500 опустились, при этом Nasdaq Composite поднялся до самой высокой отметки с августа прошлого года, сообщает MarketWatch.

Публикаций важных статистических показателей в понедельник не было. Инвесторы ждали свежих новостей относительно ситуации вокруг повышения лимита госдолга США и оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы.

"Потолок долга находится в центре внимания рынка, учитывая близость к дате", после которой у министерства финансов могут закончиться средства, что может грозить дефолтом по госдолгу, сказал управляющий Brandywine Global Investment Management Джек Макинтайр.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что хотел бы увидеть еще два повышения базовой процентной ставки в этом году. "Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на финансовом форуме в понедельник.

Между тем его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что шансы на подъем ставки или ее сохранение на прежнем уровне по итогам заседания Федрезерва в июне примерно одинаковые.

Цена бумаг PacWest Bancorp. за день подскочила почти на 20%. Региональный банк сообщил о продаже портфеля из 74 кредитов, выданных строительным компаниям, на сумму порядка $2,6 млрд фирме Kennedy-Wilson Holdings. Та же компания купит еще один портфель из шести кредитов на $363 млн.

Котировки акций Greenhill & Co. Inc. взлетели более чем вдвое (на 116%) на новости о том, что этот инвестбанк покупает японская Mizuho Financial Group за $550 млн.

Между тем бумаги ряда чипмейкеров снизились на новости о том, что Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования страны покупать продукцию Micron Technology, крупнейшего производителя чипов памяти в США. Стоимость Micron опустилась на 2,9%, Qualcomm Inc. - на 0,6%, Nvidia Corp. - на 0,3%.

Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели за день на 0,8%. Крупнейший банк США в связи с приобретением активов First Republic Bank повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода на 2023 год на $3 млрд - до $84 млрд. При этом в сообщении JPMorgan отмечается, что "источники неопределенности", связанные с этой сделкой, сохраняются.

Chevron Corp. сообщила о покупке нефтегазовой PDC Energy Inc. путем обмена акциями в рамках сделки стоимостью $6,3 млрд. Котировки бумаг Chevron снизились на 1,8%, PDC Energy - подскочили на 7,2%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 140,05 пункта (на 0,42%) и составил 33286,58 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса стали акции Nike Inc., подешевевшие на 4%, Procter & Gamble Co. - на 2,6%, Coca-Cola Co. и McDonald's Corp. - на 2,1%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 0,65 пункта (на 0,02%) и достигло 4192,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 62,88 пункта (на 0,5%) и завершил сессию на отметке 12720,78 пункта.