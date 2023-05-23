Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Переговоры по потолку госдолга США с президентом Джо Байденом были продуктивными, но соглашение пока не достигнуто, заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

"Тональность сегодняшнего вечера была лучше, чем в любое другое время, когда мы вели дискуссии", - сказал Маккарти журналистам по итогам встречи.

По его словам, у него и Байдена "состоялась продуктивная дискуссия".

"У нас пока нет соглашения", - заявил спикер.

При этом он добавил, что готов разговаривать с президентом США каждый день, пока оба не придут к соглашению.

"Мы оба согласны с тем, что хотим иметь возможность прийти к соглашению", - сказал Маккарти. "Я верю, что мы сможем это сделать", - отметил он, при этом спикер добавил, что никаких сокращений на оборону не будет.

Маккарти также заявил, что "никогда" не предложит Палате представителей увеличить потолок госдолга и, по его мнению, законодателям пора "изменить направление" федеральных расходов.

В преддверии встречи президент сказал, что он "оптимистичен в том, что мы добьемся определенного прогресса".

"У нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - отметил он, добавив, что "альтернативы нет".

Маккарти перед началом встречи с Байденом написал в социальных сетях, что неоднократно призывал к переговорам.

"Давайте посмотрим, как мы сюда пришли - 10 дней остается до дефолта Байдена по госдолгу. Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым в американской истории дефолтом", - написал Маккарти.

Ранее, в воскресенье, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что выдвигаемые представителями Республиканской партии требования по вопросам госдолга стали препятствием для достижения соглашения между Конгрессом и администрацией и угрожают дефолтом.

"Только республиканское руководство (...), а не президент или демократическое руководство, угрожают впервые в нашей истории объявить в нашей стране дефолт, если не будут выполнены партийные требования", - говорится в распространенном ею заявлении.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен ЛаБолт со своей стороны заявил, что "республиканцы берут экономику в заложники и подталкивают на грань дефолта, который может стоить миллионов рабочих мест и ввергнуть страну в рецессию".

Ла Болт добавил, что еще можно достичь "разумного двухпартийного соглашения, если республиканцы вернутся за стол переговоров в духе доброй воли".

Ранее конгрессмен от штата Луизиана республиканец Гаррет Грейвс сообщил, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга США на паузе.

Участники переговоров стараются заключить сделку об увеличении лимита на госзаимствования, которая могла бы получить поддержку и в Палате представителей, и в Сенате, до 1 июня. Как ранее предупредила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, к этой дате у Минфина могут закончиться средства, что может грозить дефолтом по госдолгу.