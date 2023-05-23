Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Доллар США после кратковременного всплеска "позитива" в первые секунды торгов почти стабилен, юань почти не меняется на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль торгуется в пределах нейтрального диапазона в ожидании сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,42 руб./$1 (+27,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 48,46 коп. выше уровня действующего официального курса.

Уже ко второй минуте доллар стабилизировался до 80,20 руб./$1 (+5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,8 коп. - до 11,379 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметная динамика курса доллара к рублю на первой минуте торгов связана с низкой ликвидностью рынка, наблюдались широкие спреды между котировками на покупку и продажу. Со второй минуты пара рубль-доллар стабилизировалась. В связке с юанем нацвалюта сохраняет "нейтралитет", который наблюдался и в первую минуту торгов.

Участники рынка остаются в ожидании дополнительной информации о возможном кризисе финансовой системы США. Трейдеры также находятся в ожидании протокола апрельского заседания ФРС, который будет обнародован в среду.

Важных сигналов после переговоров президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса от республиканцев Кевина Маккарти по повышению лимита госдолга США не поступило. Оптимистичным посылом стала позиция сторон, что "дефолт исключен".

"У нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - отметил Байден, добавив, что "альтернативы нет".

Президент США заявил, что обсуждение соглашения по госдолгу продолжится. Оба оценили дискуссию как продуктивную.

"Я только что завершил продуктивную встречу со спикером Маккарти о необходимости предотвратить дефолт и избежать катастрофы для нашей экономики", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

"Мы оба согласны с тем, что хотим иметь возможность прийти к соглашению", - сказал Маккарти. "Я верю, что мы сможем это сделать", - отметил он, добавив при этом, что никаких сокращений на оборону не будет.

Маккарти также заявил, что "никогда" не предложит Палате представителей увеличить потолок госдолга, и, по его мнению, законодателям пора "изменить направление" федеральных расходов.

Участники переговоров стараются заключить сделку об увеличении лимита на госзаимствования, которая могла бы получить поддержку и в Палате представителей, и в Сенате, до 1 июня. Как ранее предупредила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, к этой дате у Минфина могут закончиться средства, что может грозить дефолтом по госдолгу.

Что касается фундаментальных факторов, то сырьевой рынок находится в позитиве, а на фондовом рынке ситуация неоднозначная.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $76,25 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,34 за баррель, что на 0,40% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: китайский CSI 300 пустился на 0,53%, японский Nikkei 225 снижается на 0,24%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,57%, южнокорейский Kospi прибавил 0,53%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,21%.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями. Dow Jones и S&P 500 опустились, при этом Nasdaq Composite поднялся до самой высокой отметки с августа прошлого года. Публикаций важных статистических показателей в понедельник не было. Инвесторы ждали свежих новостей относительно ситуации вокруг повышения лимита госдолга США и оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что хотел бы увидеть еще два повышения базовой процентной ставки в этом году. "Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на финансовом форуме в понедельник. Между тем его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что шансы на подъем ставки или ее сохранение на прежнем уровне по итогам заседания Федрезерва в июне примерно одинаковые.