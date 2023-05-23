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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Энергохолдинг Ignitis grupe наметил до 2027 года инвестиции в размере до 2,8 млрд евро

На развитие "зеленых" мощностей будет направлено 55% инвестиций

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Литовский государственный энергоходинг Ignitis grupe обновил свою стратегию и в 2023-2026 годах планирует инвестиции в размере 2,2-2,8 млрд евро, сообщила группа.

На развитие "зеленых" мощностей будет направлено 55% инвестиций, около 45% - на развитие устойчивой и эффективной сети распределения электроэнергии. Планируется, что мощности "зеленой" генерации возрастут вдвое - до 2,2-2,4 ГВт (по итогам прошлого года - 1,2 ГВт).

Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в 2026 году ожидается на уровне 470-550 млн евро.

В стратегии предусматривается дальнейшее повышение дивидендов как минимум на 3% ежегодно.

"Обновляя стратегию Ignitis Group, мы рассматриваем энергию как экосистему. Поэтому наша главная цель - создать на 100% "зеленую" и безопасную энергетическую экосистему", - заявил через пресс-службу глава Ignitis grupe Дарюс Майкштенас.

В 2022 году показатель EBITDA группы возрос на 41,1% к предыдущему году - до 469,3 млн евро, превысив прогноз на уровне 420-460 млн евро.

За 2022 год группа намерена выплатить акционерам в общей сложности 90,3 млн евро дивидендов.

Основным акционером Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija) является Литовское государство (через Минфин), которое владеет 73,08%. В свободном обращении находятся 26,92% акций. Холдинг действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и ряде других стран.

Литва Ignitis grupe Дарюс Майкштенас
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