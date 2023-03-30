Литва объявила конкурс на постройку первой из двух ветроэлектростанций на Балтике

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Государственный совет по регулированию энергетики Литвы в четверг объявил конкурс по проекту первой в Балтийском море ветряной электростанции, которая будет строиться на коммерческой основе без государственной поддержки.

Мощность ветропарка планируется в 700 МВт, стоимость строительства – 1,8 млрд евро.

У участников первого аукциона будет 60 дней на регистрацию и подачу документов – с 31 марта до 29 мая включительно. Еще месяц отводится на проверку соответствия квалификационным требованиям. Конкурс состоится при наличии не менее двух участников, победителем будет признан тот, кто представит лучшее финансовое предложение.

Литва готовится построить две ветряные электростанции в Балтийском море. Ожидается, что второй конкурс – на строительство парка мощностью 700 МВт за государственный счет – будет объявлен в сентябре.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что такие конкурсы будут серьезными, поскольку значительное число крупнейших зарубежных разработчиков ветропарков интересуются подобными проектами.

По словам председателя Госсовета по регулированию энергетики Ренатас Поцюса, оба проекта морских ВЭС являются ключевыми "в стремлении к энергетической независимости Литвы". Он также уточнил, что список участников первого, "коммерческого" конкурса, оглашаться не будет, будет объявлен только победитель.

Публично объявил о планах участия в конкурсе только литовский госэнергохолдинг Ignitis grupe, тогда как ранее заинтересованные в нем Green Genius и Enefit Green сообщили агентству BNS, что решили не участвовать по причине условий тендера.

Оба морских ветропарка будут обеспечивать примерно половину текущих потребностей Литвы в электроэнергии. Ожидается, что оба начнут действовать к 2028 году.