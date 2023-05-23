МНПЗ оспорил отказ суда в обеспечительных мерах по иску к Credit Agricole на 5,54 млн евро

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" (МНПЗ) подало апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы, который отказал в обеспечительных мерах по иску завода к Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Франция).

Как сообщается в материалах суда, апелляция подана 17 мая, дата заседания по ее рассмотрению пока не назначена.

Ранее сообщалось, что в рамках иска МНПЗ просит признать недействительной банковскую гарантию № CSGGGU2100372 "в связи с тем, что она руководствуется и регулируется законодательством Сингапура". МНПЗ также просит взыскать с банка 5,54 млн евро (5,34 млн евро и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10 мая 2022 г. по 27 января 2023 г. в сумме 200,129 тыс. евро).

При этом истец попросил суд об обеспечительных мерах "в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) Credit Agricole Corporate and Investment Bank" - в пределах общей суммы исковых требований.