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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Суд арестовал средства и ценные бумаги по иску МНПЗ к Credit Agricole на 5,54 млн евро

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" (МНПЗ) об обеспечительных мерах по иску завода к французскому Credit Agricole Corporate and Investment Bank, говорится в материалах суда.

"Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) Credit Agricole Corporate and Investment Bank в пределах исковых требований в размере 5,54 млн евро", - решил суд.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда может быть обжаловано в течение одного месяца.

Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда города Москвы, который в марте отказал МНПЗ в обеспечительных мерах по иску к французскому Credit Agricole на 5,54 млн евро. В мае МНПЗ подал апелляцию, и вот теперь она удовлетворена Девятым арбитражным апелляционным судом.

Ранее Арбитражный суд Москвы также вынес решение об отнесении к компетенции российского суда рассмотрения иска МНПЗ к Credit Agricole. Французский банк просил оставить иск МНПЗ без движения, ссылаясь на то, что Арбитражный суд Москвы не обладает компетенцией по рассмотрению спора, так как в договоре между сторонами содержится арбитражное соглашение, в соответствии с которым компетентным судом по всем спорам является суд Республики Сингапур.

Однако, арбитраж Москвы счел, что к компетенции российских арбитражных судов отнесены споры одного иностранного юридического лица с другим иностранным юридическим лицом, если основанием для таких споров являются ограничительные меры, введенные в отношении граждан России.

В иске МНПЗ просит признать недействительной банковскую гарантию № CSGGGU2100372 "в связи с тем, что она руководствуется и регулируется законодательством Сингапура". МНПЗ также просит взыскать с банка 5,54 млн евро (5,34 млн евро и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10 мая 2022 года по 27 января 2023 года в сумме 200 129 евро).

Credit Agricole Арбитражный суд Москвы МНПЗ Сингапур Газпром нефть Франция
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