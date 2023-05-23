Минфин и Банк России обсуждают варианты запуска страхования на новых территориях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минфин и Банк России прорабатывают возможные варианты "запуска рынка страхования в наших новых субъектах РФ", сообщил на XVIII международной конференции по страхованию директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Мы понимаем, что страхование - важная часть экономики, без страхования некоторые линии бизнеса просто останавливаются. Например, это касается страхования рисков перевозки грузов, их должен кто-то взять на себя", - отметил он.

По словам Чебескова, "представители Минфина совместно с представителями Банка России анализируют возможные решения, которые позволят запустить страховые услуги в тех сегментах, которые наиболее актуальны для граждан и бизнеса. Это сейчас приоритетная задача".