Путин ждет к осени формирования судебной системы на новых территориях

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, что рассчитывает на завершение формирования органов российской судебной системы к осени 2023 года.

Лебедев сообщил главе государства, что на новых территориях закончился конкурс на замещение должностей руководителей региональных судов, и к осени будет объявлено о начале работы судов.

"Очень хорошо. Создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации - важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах вообще. Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые вы сейчас назвали, работа будет завершена", - отреагировал Путин.