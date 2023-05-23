Санкции осваивают золотодобычу. Обзор

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Западные санкции впервые напрямую коснулись отечественных производителей золота, которым до сих приходилось иметь дело в основном с секторальными рестрикциями: под ограничения подпал крупнейший в стране золотодобытчик "Полюс", а также российский дивизион Polymetal. Впрочем, отраслевые санкции уже успели так сильно перекроить схему работы золотодобытчиков, что санкции корпоративные пока вряд ли способны существенно повлиять на их операционную деятельность.

Под одну гребенку

В пятницу санкционные списки западных государств массово пополнились компаниями российского металлургического сектора. Под санкции Великобритании подпали "Полюс", "Северсталь", ММК, ТМК, ОМК, РМК, а также "Челябинский металлургический комбинат" и УК "Мечел-сталь" (управляет метдивизионом группы "Мечел"). Вместе с "Северсталью" "Полюс" также отметился и в менее статусном австралийском санкционном списке.

Вечером того же дня стало известно, что США вводит блокирующие санкции против "Полюса", нескольких компаний группы и ряда ее бывших и нынешних руководителей. В соответствии с генеральными лицензиями, выданными OFAC, свернуть операции с "Полюсом" и выйти из акций и долговых обязательств компании необходимо до 17 августа. Также в SDN List была включена компания АО "Полиметалл" - российская структура группы Polymetal, через которую она владеет активами в РФ.

"В моменте мы не видим существенного влияния на возможность осуществлять операционную деятельность компаниями, - прокомментировали аналитики Альфа-банка включение металлургов в санкционные списки. - Наиболее уязвимым местом для российских экспортеров является финансовая логистика. Ряд финансовых институтов могут перестать работать с российскими контрагентами. Российские экспортеры уже столкнулись с ростом требований оборотного капитала, вызванного задержкой платежей".

"За прошедший год российские компании смогли адаптироваться к ограничениям, поэтому, в большинстве случаев, мы не ждем сильной реакции бумаг компаний, попавших под новые ограничения, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Что касается золотодобытчиков, то ранее Великобритания являлась крупнейшим покупателем российского золота, однако ранее введенный запрет на экспорт золота позволил компаниям наладить поставки на другие рынки, поэтому новые ограничения, вероятно, не станут сильным ударом для "Полюса" и Polymetal".

ИБ "Синара" также считает, что ни "Полюс", ни Polymetal существенно не пострадают от санкций в операционном и финансовом плане, поскольку "Полюс" и российский "Полиметалл" продают золото в основном на внутреннем рынке и ничего не экспортируют ни в Великобританию, ни в США.

В прошлом году, когда санкции ударили по банкам, традиционно выступавшим основными покупателями золота у недропользователей и посредниками между ними и внешними рынками, золотодобытчикам пришлось спешно искать новые каналы сбыта. Затем последовали приостановка действия для российских аффинажных заводов статуса Good Delivery ("надежная поставка") Лондонской ассоциации рынка драгметаллов, а со временем - и фактические ограничения на ввоз российского золота в страны Запада. Многих производителей ограниченная ликвидность золота на внутреннем рынке подтолкнула к самостоятельному экспорту в "дружественные" страны, среди направлений экспорта участники рынка называли Индию, Китай, ОАЭ. Однако сейчас Polymetal, например, продает большинство произведенных в РФ драгметаллов внутри страны, рассказывал в мае глава компании Виталий Несис.

"Полюс" не согласен

"Пока компания оценивает потенциальное влияние объявленных ограничительных мер, "Полюс" сосредоточится на продолжении своей деятельности в обычном режиме, достижении поставленных производственных целей и развитии своего портфеля активов", - прокомментировал свой новый статус "Полюс".

Компания заявила, что считает все введенные против нее санкции необоснованными и тщательно изучит решения регуляторов и перспективы оспаривания санкций всеми законными методами.

Прецеденты, когда санкции удавалось успешно оспорить, были, рассказывает адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. Например, в пятницу сняли санкции с одной яхты и с двух физических лиц. "По юрлицам тоже были прецеденты, самый громкий из российских кейсов - это Независимая нефтяная компания Эдуарда Худайнатова три года назад. Так что все реально. Пути два - административный и судебный. Все начинают с административного, без этого нельзя пойти в суд", - рассказывает адвокат.

Также у компании теоретически есть возможность продлить сроки действия генлицензии OFAC. "Есть шикарный кейс группы "ГАЗ", которой более 10 раз продлевали генлицензию, вплоть до начала спецоперации. В остальных случаях в основном раз-два, не больше, но вообще продление возможно, - рассказывает он. - Все будет зависеть от американских инвесторов и бизнесменов, ведь это они должны обращаться в американский Минфин, жаловаться, что их интересы нарушаются, что они не успевают свернуть операции".

Санкции против "Полюса" - плохая новость для зарубежных держателей его долговых обязательств. До последнего времени компания оставалась одним из немногих российских заемщиков, не лишившихся возможности проводить выплаты в адрес держателей евробондов, используя иностранную инфраструктуру. Владельцам евробондов, права которых учитываются российскими депозитариями, компания платит напрямую в рублях (соответствующие изменения были согласованы держателями всех выпусков в прошлом году), иностранным инвесторам выплаты направлялись в долларах через основного платежного агента. Теперь же, как компания, подпавшая под санкции, использовать традиционные каналы для расчетов с инвесторами "Полюс" не сможет.

Структура владения "Полюсом", который ранее контролировал Саид Керимов, кардинально поменялась еще в прошлом году. Теперь у компании нет контролирующего бенефициара, крупнейшие пакеты у Фонда поддержки исламских организаций (около 46%) и "Группы Акрополь" Ахмета Паланкоева (почти 30%).

Polymetal ставит на Казахстан

Polymetal ранее объявил о намерении редомицилировать головную компанию группы с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. Этот вопрос вынесен на собрание акционеров, которое состоится 30 мая. После редомициляции Polymetal предполагает пойти по пути разделения российских и казахстанских активов.

Санкции США против АО "Полиметалл" - зарегистрированного в РФ юрлица, которое, помимо прочего, выступает холдинговой компанией для активов Polymetal в России - не повлияло на эти планы: Polymetal по-прежнему планирует провести редомициляцию в МФЦА и ожидает, что при условии постоянного соблюдения санкционного режима и одобрения акционерами на предстоящем собрании, редомициляция в Казахстан будет проходить в соответствии с озвученным ранее графиком. То есть ожидаемым сроком проведения редомициляции остается середина июля.

Polymetal подчеркивает со ссылкой на OFAC, что введенные санкции применяются только к АО "Полиметалл" и его "дочкам". Ни материнская компания - зарегистрированная на Джерси Polymetal International plc, ни ее структуры за пределами РФ в санкционный список не попали. То есть Polymetal и его операционная деятельность за пределами РФ, в том числе активы в Казахстане, не подпадают под блокирующие санкции, запрет на совершение сделок лицами из США не распространяется на саму компанию, ее неподсанкционных "дочек" или неподсанкционных аффилированных лиц. Этому вопросу OFAC посвятил отдельное разъяснение.

В АО "Полиметалл" в свою очередь заявили, что включение юрлица в SDN List не оказало влияния на деятельность компании и ее активов на территории России. "Все российские предприятия АО "Полиметалл" продолжают работу в обычном режиме, обязательства перед государством (налоговые выплаты), кредиторами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме, - заявили в АО "Полиметалл". - Было понятно, что рано или поздно такая ситуация возможна, поэтому подготовка к ней проведена заранее. Мы уже достаточно давно обособили активы в двух странах, где работаем, выстроив фактически две параллельных системы сбыта, снабжения и финансирования".

Нарушить коммуникацию между российским АО "Полиметалл" и джерсийской головной компанией санкции США теоретически не должны, отмечает Гландин. "В теории джерсийская компания может продолжить коммуникацию с попавшей под санкции российской. Только, если где-то задействованы доллары, нужно будет менять валюту договора. Потому что, если компания под санкциями США продолжает что-либо делать в долларах без спецлицензии, - это уголовное преступление по американскому законодательству", - напоминает юрист.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).