BNY Mellon перестанет быть депозитарием ADR-программы Polymetal

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon перестанет быть депозитарием ADR-программы Polymetal, сообщила компания. Банк уведомил об этом компанию 26 мая.

В соответствии с депозитарным соглашением, Bank of New York Mellon свернет ADR-программу не ранее чем через 30 дней после уведомления держателей ADR, что ожидается 25 июля или позже.

В середине мая США ввели блокирующие санкции против АО "Полиметалл" - зарегистрированного в России юрлица, которое, помимо прочего, выступает холдинговой компанией для активов Polymetal в России. Но ни материнская компания - зарегистрированная на Джерси Polymetal International plc, ни ее структуры за пределами России в санкционный список не попали. То есть Polymetal и его операционная деятельность за пределами России не попадают под блокирующие санкции, запрет на совершение сделок лицами из США не распространяется на саму компанию, ее неподсанкционных "дочек" или неподсанкционных аффилированных лиц. Этому вопросу OFAC посвятил отдельное разъяснение.

Polymetal запустил программу ADR в 2013 году. Бумаги торгуются на внебиржевом рынке США с 27 августа 2013 года.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).