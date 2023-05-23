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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Barilla в 2022 году увеличила чистую прибыль в России в 6,2 раза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российская "дочка" итальянской Barilla - ООО "Барилла Рус", занимающаяся производством макаронных и хлебобулочных изделий, в 2022 году получила рекордную чистую прибыль в размере 1 млрд 160,2 млн рублей, сообщается в ее отчетности.

Этот показатель в 6,2 раза больше, чем в 2021 году - 186,4 млн рублей. Ранее чистая прибыль компании не превышала 1 млрд рублей.

Выручка "Барилла Рус" в 2022 году увеличилась до 11,6 млрд рублей с 9 млрд рублей в 2021 году, валовая прибыль - до 3,6 млрд рублей с 2,8 млрд рублей, прибыль от продаж - до 1,3 млрд рублей с 204,6 млн рублей соответственно.

В феврале прошлого года Barilla заявила, что решила "приостановить новые инвестиции и рекламную деятельность и не получать прибыль от присутствия в России". В сентябре она подтвердила эту позицию, сообщив также, что ограничивает производство основными продуктами питания - макаронными изделиями и хлебом.

Компания Barilla (основана в 1877 году) является одним из крупнейших производителей макаронных изделий в мире. Она также выпускает соусы, хлеб и крекеры. В России ей принадлежат фабрики в Солнечногорске (Московская область) и Уфе.

Барилла Рус Barilla Италия
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