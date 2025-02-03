Итальянская Barilla осенью достроит в Подмосковье мельницу за 0,5 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Итальянская Barilla планирует в сентябре завершить строительство мельницы в Ступинском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора региона.

Мукомольный комплекс будет иметь мощность 167 тысяч тонн муки из твердых сортов пшеницы в год для макарон, а также 52 тысячи тонн пшеничных отрубей различных видов. Инвестиции в проект оцениваются в 475 млн рублей.

"Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории проверили ход строительства мельницы в городе Ступино. (...) На данный момент стройготовность уже превысила 65%. Сейчас на строительной площадке активно ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций. В ходе проверки эксперты лаборатории проверили качество устройства монолитных железобетонных конструкций", - говорится в сообщении.

По проекту площадь мукомольного комплекса составит около 19 тысяч кв. м.

В рамках областной программы "Земля за 1 рубль" инвестору предоставили в аренду участок площадью 15 гектаров. Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Компания Barilla (основана в 1877 году) является одним из крупнейших производителей макаронных изделий в мире. Она также выпускает соусы, хлеб и крекеры. В России компании принадлежат фабрики в Солнечногорске и Уфе.