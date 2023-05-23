"Делимобиль" увеличил объем размещения облигаций до 4,5 млрд рублей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-02 с не менее 1,5 млрд до 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона – 12,70% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 13,32% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок прошел 23 мая с 11:00 до 15:00 по Москве.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара" и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.

Планируется включение выпуска в сектор инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи.

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели, обновление и пополнение автопарка.

Первый выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 на 659,8 млн рублей компания разместила в августе 2022 года по ставке квартального купона 13% годовых до погашения. Выпуск являлся частью программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей. Как сообщал эмитент, почти весь спрос (более 650 млн рублей) на дебютные облигации "Делимобиля" пришелся на частных инвесторов.

Каршеринговый сервис "Делимобиль" работает с 2015 года. Совокупный парк автомобилей составляет 20 тыс. Услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

Выручка компании по МСФО по итогам 2022 года составила 15,2 млрд рублей, что на 22% выше показателя 2021 года. EBITDA увеличилась на 38%, достигнув 3,8 млрд рублей.