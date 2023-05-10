"Делимобиль" 23 мая проведет сбор заявок на облигации объемом от 1,5 млрд рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", 23 мая с 11:00 до 15:00 планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности - премия не выше 500 б.п. к ОФЗ на сроке три года, купоны квартальные.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара" и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 26 мая.

Планируется включение выпуска в сектор инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи.

Ранее компания в пресс-релизе уже сообщила о планах выхода на долговой рынок с новым выпуском облигаций. "2022 год показал нам, что российский рынок очень перспективен для каршеринга: мы нашли новые точки роста, увеличили эффективность бизнеса и сохранили лидирующую позицию на рынке. Привлеченные средства помогут нам и дальше развивать бизнес", - отметила генеральный директор "Делимобиля" Елена Бехтина, ее слова приводились в релизе.

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели, обновление и пополнение автопарка.

Первый выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 на 659,8 млн рублей компания разместила в августе 2022 года по ставке квартального купона 13% годовых до погашения. Выпуск являлся частью программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей. Как сообщал эмитент, почти весь спрос (более 650 млн рублей) на дебютные облигации "Делимобиля" пришелся на частных инвесторов.

Каршеринговый сервис "Делимобиль" работает с 2015 года. Совокупный парк автомобилей составляет 20 тысяч. Услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

Выручка компании по МСФО по итогам 2022 года составила 15,2 млрд рублей, что на 22% выше показателя 2021 года. EBITDA увеличилась на 38%, достигнув 3,8 млрд рублей.