Цены на нефть уверенно растут в среду утром

Brent торгуется на уровне $77,67 за баррель

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут утром в среду после повышения по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры оценивают данные о динамике запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени в среду составляет $77,67 за баррель, что на $0,83 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,85 (1,1%), до $76,84 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,92 (1,26%), до $73,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на $0,86 (1,2%), до $72,91 за баррель.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на прошлой неделе запасы нефти в Штатах сократились на 6,8 млн баррелей. Рынок ожидал уменьшения на 525 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Минэнерго опубликует официальную статистику в 17:30 по Москве.

Кроме того, аналитики восприняли недавние заявления министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана как намек на то, что страны ОПЕК+ на заседании 4 июня могут рассмотреть возможность дальнейшего снижения добычи

Бен Сальман на экономическом форуме в Катаре во вторник предупредил нефтяных "медведей", что они могут понести убытки. "Я не обязан раскрывать свои карты, я не игрок в покер (...), но я бы просто посоветовал им (спекулянтам - ИФ) быть настороже", - отметил он.