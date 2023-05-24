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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Brent подорожала до $78,21 за баррель

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки ускорили подъем после публикации еженедельных данных о состоянии запасов топлива в США.

К 17:45 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,37 (1,8%) - до $78,21 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,41 (1,9%) - до $74,32 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,456 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Это самое значительное падение с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics.

Резервы бензина снизились на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - на 561 тысячу баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тысяч баррелей, бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тысяч баррелей.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что фундаментальные факторы оправдывают повышение нефтяных котировок на $10-15 за баррель с нынешних отметок. По их мнению, катализатором скачка цен может стать ослабление инфляционных опасений или сильное восстановление производственной отрасли Китая, сообщает MarketWatch.

Goldman Sachs WTI Brent Минэнерго США
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