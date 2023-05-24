Медианная цена аренды квартиры на Манхеттене достигла рекордных $4241 в месяц

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Медианная цена аренды квартиры на острове Манхеттен, в самом престижном районе Нью-Йорка, в апреле повысилась на 8,1% в годовом выражении и составила $4241 в месяц, подсчитали оценщики Miller Samuel и брокеры недвижимости Douglas Elliman. Показатель обновляет рекорд второй месяц подряд.

Число сданных в аренду квартир на Манхеттене в апреле было почти на 14% ниже, чем годом ранее, а количество объявлений о сдаче жилья увеличилось на 38% и растет в годовом выражении шестой месяц подряд. При этом сейчас квартиры сдаются гораздо быстрее - в среднем за 48 дней против 68 дней год назад.

Большинство квартиросъемщиков продлевают действующие договоры, несмотря на существенное повышение арендной платы, сказала MarketWatch брокер Coldwell Banker Warburg Аджина Декиджиев.

По ее словам, многие арендодатели не видят "финансового смысла" в переезде, поскольку им придется оплачивать сам переезд, выплачивать брокерские комиссии, вносить залог и т.д.

Кроме того, бонусы в ряде фирм на Уолл-стрит не так велики, как в прошлые годы, что заставляет некоторых работников финансового сектора снимать жилье дольше, чем им бы хотелось. "Они отложили решение вопроса о покупке жилья до снижения цен и предпочитают аренду", - объяснила Декиджиев.