ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2023 году на 2 млн т до 86 млн т

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 2 млн тонн, до 86 млн тонн. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

Оценка экспортного потенциала в новом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) поднята с 42 млн до 44 млн тонн.

"Прогноз урожая повышен на основе улучшения ситуации на юге. Кроме того, в центре – вторая за всю историю России площадь сева яровой пшеницы. Предыдущий рекорд был в 1981 году", - сказал он.

При этом, как считает Рылько, риски для будущего урожая остаются. "На Урале и в Западной Сибири возможны засушливые явления, на европейской территории есть угроза как вымокания посевов, так и суховеев", - пояснил глава ИКАР.

В 2022 году РФ собрала 104,2 млн тонн пшеницы. Минсельхоз в этом году рассчитывает на урожай в 78 млн тонн.