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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду до 43,7 млн т

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в майском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхогоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) на 1,5 млн тонн, до 43,7 млн тонн.

Прогноз для ближайшего конкурента - ЕС - также повышен до 36,3 млн тонн с 36 млн тонн по апрельской оценке.

Прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году не изменился и составляет 83,7 млн тонн.

Оценка экспорта всех видов зерна из РФ также повышена: новый показатель составляет 53,6 млн тонн против 52 млн тонн, которые прогнозировались в апреле.

Прогноз сбора зерна в РФ не изменился и составляет 125,5 млн тонн.

По оценке МСЗ, мировой сбор зерновых в 2023/2024 сельхозгоду составит 2 млрд 293,7 млн тонн (2 млрд 290,5 млн тонн по апрельскому прогнозу), в том числе 782,7 млн тонн пшеницы (787,3 млн тонн).

Как сообщалось, Минсельхоз РФ в этом году ожидает сбор зерна в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна в новом сельхозгоду ведомство оценивает в 50-55 млн тонн.

Минсельхоз РФ Международный совет по зерну
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