Глава Verizon видит перспективы у рынка беспроводной связи

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рынок беспроводной связи остается весьма перспективным, несмотря на кажущуюся зрелость, полагает глава американской Verizon Communications Ханс Вестберг. Он высказал это мнение на конференции для инвесторов, организованной американским банком JPMorgan Chase & Co.

"На мой взгляд, на рынке беспроводной связи много возможностей. Я бы не хотел быть ни в какой другой индустрии", - заявил Вестберг в ответ на просьбу аналитика JPMorgan Chase & Co. Фила Кьюсика прокомментировать опасения инвесторов, связанные со зрелостью сектора.

Рынок действительно может выглядеть зрелым, поскольку "у всех есть мобильные телефоны", но Verizon может преуспеть на других направлениях, сказал он.

"Решения в области транспорта, широкополосная передача данных и облачные сервисы - инфраструктура XXI века", - пояснил топ-менеджер. По его мнению, в сфере беспроводных технологий продолжат появляться инновации, в том числе связанные с фиксированным беспроводным доступом (fixed wireless access, FWA) и мобильными периферийными вычислениями (mobile edge computing, MEC).