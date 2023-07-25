Verizon сократил чистую прибыль во II квартале на 10,3%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский оператор связи Verizon Communications сократил чистую прибыль на 10,3% во втором квартале и подтвердил прогнозы на весь 2023 год.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $4,77 млрд против $5,32 млрд годом ранее. Прибыль на акцию снизилась до $1,1 с $1,24.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,21 на акцию против $1,31 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $1,17.

Квартальная выручка Verizon сократилась до $32,6 млрд с $33,8 млрд, не оправдав консенсус-прогноз - $33,3 млрд.

В том числе выручка от продажи оборудования снизилась на 20,9%, до $5,28 млрд, сервисная выручка - увеличилась на 0,8%, до $27,32 млрд.

По итогам 2023 года Verizon по-прежнему ожидает скорректированную прибыль в расчете на акцию на уровне $4,55-4,85 и рост сервисной выручки в диапазоне 2,5-4,5%.

За последние 12 месяцев капитализация Verizon упала на 24,4%, до $142,43 млрд.