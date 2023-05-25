Новак не видит предпосылок для принятия новых шагов на встрече ОПЕК+ 4 июня

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак не ожидает принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня, сообщил он в интервью газете "Известия".

"Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то новые шаги, потому, что буквально месяц назад были приняты определенные решения относительно добровольного сокращения нефтедобычи некоторыми странами в связи с тем, что мы увидели медленные темпы восстановления мировой экономики. (. . .) Наша задача сейчас мониторить ситуацию на рынке и оперативно реагировать", - сказал Новак.

При этом он подчеркнул, что у стран, объявивших о добровольном сокращении добычи нефти, нет задачи завышения цен на нее. "Есть задача балансировки для того, чтобы обеспечивать интересы как производителей, так и потребителей", - отметил вице-премьер.

Как сообщалось, встреча министров альянса ОПЕК+, назначенная на 4 июня, состоится в очном формате в Вене. В предыдущий раз министры собирались очно в октябре прошлого года.