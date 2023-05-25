Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ на ближайшей встрече 4 июня намерены обсудить состояние рынка и в случае необходимости принять новые меры для достижения баланса на нефтяном рынке; Россия примет участие в дискуссии, но будет придерживаться ранее принятых решений, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Встречи Группы ОПЕК+ направлены на совместное обсуждение состояния рынка и достижение консенсуса по дальнейшим действиям, которые должны быть реализованы для достижения сбалансированности рынка. Это системный подход, который также будет основой встречи ОПЕК+ в июне, где в случае необходимости могут быть приняты решения", - сказал Новак.

"Россия будет участвовать в дискуссии вместе с партнерами для того чтобы определить, что лучше для рынка, при этом придерживаясь всех предыдущих решений", - подчеркнул вице-премьер.

Встреча министров альянса ОПЕК+, назначенная на 4 июня, состоится в очном формате в Вене. В предыдущий раз министры собирались очно в октябре прошлого года.

Несколькими месяцами ранее РФ объявила, что добровольно снизит производство нефти на 500 тыс. б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, затем - до конца года. Новак отмечал, что в мае Россия достигла данного целевого уровня.

С 1 мая к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении производства на 500 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.

При этом в интервью газете "Известия", вышедшем 25 мая, Новак сообщил, что не видит предпосылок для новых шагов альянса. "Я не думаю, что будут какие-то новые шаги, потому, что буквально месяц назад были приняты определенные решения относительно добровольного сокращения нефтедобычи некоторыми странами в связи с тем, что мы увидели медленные темпы восстановления мировой экономики. (. . .) Наша задача сейчас мониторить ситуацию на рынке и оперативно реагировать", - сказал он.