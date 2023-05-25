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Weibo завершила квартал с чистой прибылью при сокращении выручки на 15%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Weibo Corp., владелец крупнейшей социальной сети в Китае, завершила первый квартал2023 года с чистой прибылью за счет получения инвестиционного дохода.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $100,5 млн, или $0,42 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $67,5 млн, или $0,29 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка Weibo снизилась на 15% - до $413,8 млн против $484,6 млн годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель уменьшился на 7%. При этом доходы от рекламы и маркетинга упали на 17% и составили $355,3 млн.

Количество пользователей соцсети (MAU, активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец марта составляло 593 млн, увеличившись за год примерно на 11 млн. Число пользователей, активных ежедневно, выросло примерно на 3 млн - до 255 млн.

Weibo Китай
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