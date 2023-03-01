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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Владелец соцсети Weibo увеличил квартальную прибыль на 23% за счет сокращения расходов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года Weibo Corp., владелец крупнейшей социальной сети в Китае, увеличил чистую прибыль благодаря усилиям по сокращению расходов, позволившим компенсировать падение рекламных доходов.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $141,9 млн против $115,7 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию составила 60 центов по сравнению с 50 центами годом ранее.

Выручка сократилась до $448 млн с $616,3 млн годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель уменьшился на 20%. При этом доходы от рекламы и маркетинга сократились на 29% и составили $390,5 млн.

Количество пользователей соцсети (MAU, активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец декабря составляло 586 млн, увеличившись за год примерно на 13 млн. Число пользователей, активных ежедневно, выросло примерно на 3 млн - до 252 млн.

Weibo Китай
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