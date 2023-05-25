Минпромторг спрогнозировал рост производства стали в 2023 году на 4-5%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Выпуск стали в РФ в 2023 году увеличится на 4-5%, прогнозирует министерство промышленности и торговли РФ. Рентабельность металлургов в целом вышла на положительных уровень, отмечает ведомство.

"По итогам первого квартала выплавка стали находится практически на уровне рекордного 2021 года - 18,7 млн тонн. Это очень высокий показатель. По итогам года, если продолжим в том же духе, выйдем на 74-75 млн тонн, то есть на 4-5% больше, чем в прошлом году", - сказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам.

Министр напомнил, что загрузка российских металлургических предприятий составляет практически 100%, чему способствует в первую очередь рост внутреннего рынка, а также увеличение экспортных поставок на рынки дружественных стран.

Согласно разработанной Минпромторгом и утвержденной правительством РФ стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, по базовому сценарию в 2023 году с учетом новых территорий будет выплавлено 76,6 млн тонн стали, а по консервативному - 68,1 млн тонн, сообщалось ранее. Всемирная ассоциация стали (World Steel Association) в апреле прогнозировала падение потребления стали в этом году в России на 5%, до 39,6 млн тонн против 41,7 млн тонн в 2022 году.

Мантуров в четверг назвал внутренний рынок "основным фактором роста российской металлургической отрасли": по итогам первого квартала, по данным Росстата, уровень внутреннего потребления составил 11,1 млн тонн металлопроката, что на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году, напомнил министр.

"В первую очередь нам помогает стройка и нефтегазовый сектор, в то же время восстанавливается потребление в машиностроении, - сказал он. - Можно говорить, что рентабельность деятельности металлургического комплекса в целом положительная, но при этом это не такие "сверхдоходы", как раньше".

Министр отметил, что "в текущих условиях стоимость металлопродукции на российском рынке в первую очередь должна быть связана с объективными факторами изменения себестоимости, а не экспортным паритетом или иностранными индикаторами".

В цветной металлургии российские компании сумели переориентировать экспортные поставки на развивающиеся рынки на фоне ограничения поставок в страны Еврозоны и Северной Америки, при этом наблюдается увеличение спроса со стороны внутреннего рынка, добавил глава Минпромторга.