Evraz в 2022 году сократил производство стали на 5,9% до 12,8 млн тонн

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Evraz в 2022 году произвел 12,8 млн тонн стали, что на 5,9% ниже уровня предыдущего года, говорится в отчете "ЕвразХолдинг Финанс".

Как сообщалось, по итогам 2021 года производство стали Evraz снизилось на 0,4%, до 13,6 млн тонн.

Доля группы компаний Evraz в производстве стали в РФ в 2022 году составила 15%, в добыче угля 20%.

Компания в феврале заявила, что не сможет опубликовать годовой отчет и отчетность по МСФО за 2022 год из-за невозможности найти аудитора на фоне введенных санкционных ограничений.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В марте прошлого года ее совладелец Роман Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и Евросоюза, в конце весны Великобритания объявила санкции в отношении самой компании, позднее в санкционные списки были добавлены партнер Абрамовича Евгений Швидлер, а также основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов.