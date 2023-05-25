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SFI планирует разместить облигации на 5-10 млрд рублей для финансирования сделок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") планирует в 2023 году размещение облигаций в объеме 5-10 млрд рублей, сообщил на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XIV замгендиректора компании Олег Андриянкин.

"Мы планируем дебют в этом году на рынке облигаций", - сказал он.

По его словам, средства планируется привлечь для финансирования ряда сделок, которые находятся в разной степени проработки. В основном они касаются IT-индустрии, уточнил Андриянкин.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,3% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,7% - другим акционерам (в том числе 10,7% акций находятся в свободном обращении). Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% в "Регион Эстейт", которая развивает игровой сервис GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".

SFI Сафмар финансовые инвестиции Олег Андриянкин
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