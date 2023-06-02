SFI утвердила дебютную программу облигаций объемом 30 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей, сообщила компания.

В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Как говорил ранее заместитель генерального директора SFI Олег Андриянкин, компания планирует в 2023 году размещение облигаций в объеме 5-10 млрд рублей. По его словам, средства планируется привлечь для финансирования ряда сделок, которые находятся в разной степени проработки. В основном они касаются IT-индустрии, уточнил Андриянкин.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,3% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,7% - другим акционерам (в том числе 10,7% акций находятся в свободном обращении). Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% в "Регион Эстейт", которая развивает игровой сервис GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".